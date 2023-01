Emilie Calmé et Laurent Maur- Souillac en Jazz Souillac Souillac OT Vallée de la Dordogne Souillac Catégories d’Évènement: Lot

Emilie Calmé et Laurent Maur- Souillac en Jazz
2023-07-18 20:30:00

Lot Souillac EUR Émilie Calmé (fl)

Laurent Maur (hca) Discographie :

Fantaisie improbable pour flûtes et harmonicas (Lubans Music UVM distribution 2022) Emilie Calmé est entrée au Conservatoire de Bordeaux pour étudier la flûte classique et suivre des études de musicologie à l’Université. En 2009, elle étudie le bansuri avec un maître absolu le célèbre flûtiste indien Hariprasaad Chaurasia à Bombay et s’installe pour un temps en Asie avec l’harmoniciste Laurent Maur où ils remportent le Premier Prix Jazz au Taiwan Harmonica Festival. En 2019, elle enregistre « Flûte poésie » avec le pianiste Alain Jean-Marie.

Laurent Maur (Harmonica chromatique) est né à Paris en 1970, il commence son apprentissage musical à l’âge de 18 ans au sein de différentes formations de blues et de rock. A 24 ans, il change son orientation en découvrant le jazz, et suit un cursus jazz au C.I.M à Paris en 1994. Avec les encouragements de Toots Thielemans, il décide de réaliser l’album, «Mano a Mano» en s’entourant du trio de Francis Lockwood en décembre 2001.

Dans la foulée il remporte le concours international d’harmonica de Trossingen (Allemagne). Il participe à la BO du film «Django» et enregistre « La dernière danse », en quartet avec le pianiste Mario Canonge.

Émilie et Laurent forment depuis leur long séjour conjoint en Asie un duo étonnant faisant dialoguer harmonica et flûte, un alliage sonore des plus rares. Fantaisie improbable pour flûtes et harmonicas leur dernier projet sorti en 2022 est un approfondissement de leurs échanges. Il a fait l’unanimité dans la presse. Leur deux voix s’associent dans un dialogue fusionnel où chaque instrument est un soutien total à l’autre (rôle soliste ou rythmique) tout en gardant chacun leur singularité. ©Calme-Maur

