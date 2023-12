Emilia, comtesse Pardo Bazan Bibliothèque Saint-Simon Paris, 14 décembre 2023 19:00, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Une féministe espagnole (1851-1921) de « l’Age d’Argent » nouvelle traduction aux Editions La Reine Blanche

Dès le XIXe siècle, le féminisme

espagnol commence à apparaître avec des écrivaines comme Concepción Arenal

(1820-1893) ou Gertrudis de Avellaneda (1814-1873), qui ouvrent la voie pour

l’égalité entre les deux genres et mettent l’accent sur la question de

l’éducation de la femme. Dans la même lignée, Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

s’engage très tôt dans la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes,

aussi bien à travers ses écrits et traductions (fondatrice en 1892 de La Biblioteca de la Mujer,

traductrice de L’assujettissement

des femmes de John Stuart Mill dans la décennie 1890…) que par

ses actes : elle soutient la candidature de Concepción Arenal à

l’Académie royale espagnole, mène une bataille intellectuelle pour devenir la

première femme présidente de la section de littérature à l’Athénée de Madrid,

réussit à devenir la première femme à avoir une chaire de littérature néolatine.

Cette grande dame des lettres espagnoles de l’Age d’Argent sera présentée par Isabelle Taillandier, sa traductrice aux Editions La Reine Blanche.

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

Contact : +33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr

Luis Sellier La comtesse Pardo Bazan en 1885