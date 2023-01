Émile Zola, romancier parisien. Un engagement dans l’histoire Mairie du 8e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Émile Zola, romancier parisien. Un engagement dans l’histoire Mairie du 8e arrondissement, 9 février 2023, Paris. Le jeudi 09 février 2023

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Cette conférence commencera par une évocation des différents logements occupés par un écrivain amoureux d’une ville qu’il a représentée dans plusieurs de ses romans. Elle se poursuivra par une analyse de l’engagement du romancier dans l’affaire Dreyfus, marqué par un procès en cour d’assises qui s’est trouvé au centre de l’actualité parisienne, en février 1898. Alain Pagès est professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne Nouvelle et spécialiste de ZOLA. Après avoir habité, au cours de sa jeunesse, dans le Quartier latin, Zola s’installe ensuite aux Batignolles. Puis il choisit de vivre dans le 9eme arrondissement, rue Ballu d’abord, puis rue de Bruxelles. Il y emménage en 1889, dans un logement où il mourra en 1902. Les reportages de la presse illustrée permettent de décrire avec précision son habitation parisienne qu’il quitte, au printemps, pour sa maison de Médan, près de Poissy, où il se réfugie pour poursuivre son œuvre littéraire. Amoureux d’une ville qu’il connaît très bien, Zola a décrit le Paris populaire dans Le Ventre de Paris et dans L’Assommoir, évoquant des quartiers dont il ne reste pas beaucoup de traces aujourd’hui. Le Paris bourgeois décrit dans Une page d’amour, en revanche, subsiste beaucoup plus. C’est dans ce roman que l’on trouve les évocations les plus lyriques du paysage parisien. La publication de l’article « J’Accuse… ! » dans L’Aurore, le 13 janvier 1898, représente le moment le plus important de l’engagement de l’écrivain dans l’affaire Dreyfus. Poursuivi pour diffamation en raison des accusations qu’il a lancées contre l’armée, Zola doit affronter un procès en cour d’assises, au mois de février. Deux semaines agitées, marquées par de violentes manifestations autour du Palais de justice, tandis que se déroulent des débats enflammés dans la salle d’audience du tribunal. Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Paris Contact : http://sha8-17.e-monsite.com/

Zola en 1898

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 8e arrondissement Adresse 3 rue de Lisbonne Ville Paris lieuville Mairie du 8e arrondissement Paris Departement Paris

Mairie du 8e arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Émile Zola, romancier parisien. Un engagement dans l’histoire Mairie du 8e arrondissement 2023-02-09 was last modified: by Émile Zola, romancier parisien. Un engagement dans l’histoire Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement 9 février 2023 Mairie du 8e arrondissement Paris Paris

Paris Paris