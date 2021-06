Paris Parc Floral de Paris Paris Emile Parisien Quartet – Double Screening Parc Floral de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Emile Parisien Quartet – Double Screening Parc Floral de Paris, 18 juillet 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Paris Jazz Festival ☼ Emile Parisien Quartet – Double Screening ☼ Le saxophoniste a voulu articuler tout le propos de son nouveau répertoire autour de la prolifération des images, du flux incessant des réseaux sociaux et des déboires informatiques qui en sont les corollaires, des compositions, d'une revigorante brièveté pour la plupart d'entre elles et qui collent parfaitement à l'urgence lyrique qui habite le groupe depuis sa création. Dimanche 18 juillet à 17h – Gratuit Parc Floral de Paris Route de la Pyramide Paris 75012

