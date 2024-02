Émile Parisien Quartet // 1ère partie : Gautier Garrigue Quartet Théâtre de l’Alliance Française Paris, lundi 20 mai 2024.

Le lundi 20 mai 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT DE SORTIE D’ALBUM

ÉMILE PARISIEN QUARTET « LET THEM COOK »

Un quartet fusionnel qui n’a de cesse de surprendre !

Les accidents ne durent que quelques secondes ; parfois quelques minutes. Celui-ci dure depuis 20 ans. Deux décennies que le quartet d’Emile Parisien prolonge cette jam session improvisée dans un club, à l’issue de laquelle les quatre musiciens se sont regardés, comme médusés par ce coup de foudre collectif instantané.

Arracher les étiquettes, chahuter les codes, leur feuille de route n’a pas changé, comme cette obsession de raconter des histoires.

Mais une brise de fraîcheur souffle sur ce « Let Them Cook » car les quatre musiciens ont décidé de déroger au tout acoustique et d’intégrer de l’électronique. Pari réussi car chaque machine ou chaque boîte à rythme convoquée ici intègre les histoires de ces compositions avec une justesse renversante.

L’année de ses 20 ans, le quartet explosif d’Emile Parisien a décidé d’emprunter une nouvelle route et réserve au festival la primeur de ce nouvel album. « Let them cook » dans ce théâtre écrin de l’Alliance Française, la promesse d’un pur régal !

Émile Parisien : saxophone / Julien Touery : piano / Ivan Gélugne : contrebasse / Julien Loutelier : batterie

Première partie : GAUTIER GARRIGUE « LA TRAVERSÉE » QUARTET

Feat. ÉMILE PARISIEN

CONCERT AVANT-PREMIÈRE DE SORTIE D’ALBUM

Un batteur hors norme aux commandes d’un power groupe à découvrir sans faute

Batteur très demandé avec une quarantaine d’albums enregistrés comme sideman, protégé du grand Henri Texier et co-leader du groupe Flash Pig, le voilà maintenant leader avec cet album très attendu.

Son jeu est empreint d’un swing sensible, pure, nuancé et percutant qui place Gautier parmi les meilleurs caresseurs de peaux de l’Hexagone. La Traversée nous plonge, au travers d’un répertoire original, dans un univers teinté de poésie et de mystère. Et pour sublimer, ce concert, il convie pour quelques titres la fougue du saxophoniste Émile Parisien, également invité sur l’album.

Une première mondiale pour cette onirique traversée musicale.

Gautier Garrigue : batterie / Federico Casagrande : guitare / Maxime Sanchez : piano / Florent Nisse : contrebasse

+ guest : Émile Parisien

Nouvel album, sortie prévue à l’automne 2024 chez PeeWee

Théâtre de l’Alliance Française 101 Boulevard Raspail 75006

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/emile-parisien-quartet-1ere-partie-gautier-garrigue-quartet/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

Samuel Kirszenbaum, Jean-Baptiste Millot