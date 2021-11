Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Émile Parisien, Michael Wollny, Tim Lefebvre, Christian Lillinger « XXXX » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Émile Parisien, Michael Wollny, Tim Lefebvre, Christian Lillinger « XXXX » Rocher de Palmer, 8 février 2022, Cenon. Émile Parisien, Michael Wollny, Tim Lefebvre, Christian Lillinger « XXXX »

Rocher de Palmer, le mardi 8 février 2022 à 20:30

Vous êtes au bon endroit si vous aimez déambuler en terre inexplorée. Les 4 éléments qui la composent sont connus et bénéficient chacun d’une atmosphère magnétique. Michael Wollny aux claviers, étoile des sons rétro-futuristes, Christian Lillinger, le batteur au jeu explosif, Emile Parisien, le saxophoniste inventif aux envolées mélodiques, et Tim Lefevre à la basse, socle solide de ce maelström supersonique. En décembre 2019 ces quatre là se sont retrouvés au sein du club A-Trane à Berlin pour quatre soirs, avec deux mots d’ordre : improvisation et électronique. Il vous suffit maintenant d’étendre vos sens à l’infini et vous entrerez dans la dimension des 4X : eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ – Places numérotées

Lorsque quatre figures de la musique improvisée sont réunies pour explorer les confins de leur terrain de jeu respectif, ils inventent un univers musical intense, mouvementé et fiévreux. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:30:00 2022-02-08T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon