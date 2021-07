Kutzenhausen Maison Rurale de l'Outre-Forêt Bas-Rhin, Kutzenhausen Emile Mathis, constructeur automobile alsacien Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Grand industriel et fin commercial ayant fait ses armes chez De Dietrich au début des années 1900 avant de lancer sa propre entreprise, Emile Mathis est une figure de l’automobile française. C’est la vie riche en anecdotes de cet industriel que présentera Pierre HAAS, membre du Club des Amateurs de Mathis, dans la conférence **« Emile Mathis, constructeur automobile alsacien ».** **Pour l’occasion, 6 voitures Mathis des années 20 et 30 seront présentées dans la cour de la Maison Rurale.** L’exposition de voitures miniatures « Des autos dans le rétro » sera toujours accessible pour émerveiller petits et grands. • De 11h à 18h : Exposition de voitures miniatures **« Des autos dans le rétro ».** • 16h : Conférence **« Emile Mathis, constructeur automobile alsacien »** par Pierre HAAS. Plus d’informations sous : [https://www.maison-rurale.fr/manifestation/animations-dete-vacances-en-tacot/](https://www.maison-rurale.fr/manifestation/animations-dete-vacances-en-tacot/)

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Dans le cadre de l'exposition temporaire « Vacances en tacot », la Maison Rurale met ce dimanche 11 juillet le constructeur automobile alsacien Mathis à l'honneur.

