Émile Londonien CONNEXION LIVE, 13 avril 2023, TOULOUSE.

Émile Londonien CONNEXION LIVE. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Derrière Emile Londonien se cache un trio strasbourgeois né d'Omezis, un collectif de musiciens, vidéastes et Dj's co-fondé par le batteur Matthieu Drago. En 2020, le trio – dont le nom rend hommage à la scène jazz anglaise – débute sa collaboration par des sessions studio avant d'être repéré par le label strasbourgeois Dope Tone. Les choses s'accélèrent alors sérieusement et le groupe aux influences UK, emblématique de cette génération qui a grandi entre culture clubbing et tradition jazz, se retrouve régulièrement playlisté sur la BBC et par d'autres dj's influents du genre. Depuis, Emile Londonien a foulé les prestigieuses scènes sétoises du Worldwide Festival et de Jazz à Sète comme du Montreux Jazz Festival et du Nancy Jazz Pulsations. 2023 sera l'année de la sortie d'un premier album attendu, avec des guests qu'on connait déjà, Emile Parisien ou Léon Phal, à découvrir en live !

CONNEXION LIVE TOULOUSE 8 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

EMILE LONDONIEN

EMILE LONDONIEN

