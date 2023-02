Émile Londonien LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Émile Londonien LA LAITERIE – CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Issu de la scène strasbourgeoise et du collectif Omezis qui regroupe une vingtaine d'artistes, musiciens, Dj's, vidéastes, Emile Londonien s'imprègne de la scène jazz anglaise de ces quinze dernières années pour en proposer une version personnelle. Le nom d'Emile Londonien, double clin d'oeil à leurs influences UK et à un fameux saxophoniste français, jaillit spontanément. Le Covid 19 met le projet en sommeil jusqu'à ce que les bandes tombent entre les mains du label strasbourgeois historique de broken beat, Dope tone. Les choses vont alors s'accélérer. Les titres issus de cette première session sont relayés immédiatement par des dj's influents comme Lefto. Le groupe, emblématique de cette génération qui a grandi dans la culture clubbing et tente de l'accorder avec la tradition du trio jazz, est lancé. Régulièrement playlistées sur la BBC, leurs premières productions trouvent un écho enthousiaste et les éloges ne tarissent pas. Un premier album, à paraitre début 2023, est en cours d'enregistrement avec des invités comme Emile Parisien, Thomas de Pourquery ou Leon Phal.

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu LA LAITERIE - CLUB Adresse 13, rue du Hohwald Ville STRASBOURG Tarif 13.8-13.8 lieuville LA LAITERIE - CLUB STRASBOURG Departement Bas-Rhin

