Du mardi 26 avril au samedi 7 mai, aux heures d'ouverture de la médiathèque

Gratuit : oui Gratuit Tout public Les samedis 30 avril et 7 mai entre 10h30 et 11h30, les bibliothécaires proposent de découvrir les albums de la série Émile en parallèle de l’exposition. Du mardi 26 avril au samedi 7 mai, aux heures d’ouverture de la médiathèque Exposition autour d’Émile, héros d’une série d’albums illustrés par Ronan Badel Être invisible ? Avoir une chauve-souris ? Avoir un plâtre ? Et pourquoi pas faire de la politique ? La série d’albums Émile met en scène un jeune garçon loin de l’image lisse de l’enfance que l’on peut trouver parfois dans les livres. Émile est têtu, râleur, impertinent et drôle. Vive Émile ! Cette exposition regroupe des dessins originaux de l’illustrateur. Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

