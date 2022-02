Emile et Angèle Salle de l’Escale, 29 avril 2022, Renazé.

Emile et Angèle

Salle de l’Escale, le vendredi 29 avril à 20:30

Un océan sépare les jeunes Émile, Québécois et Angèle, Parisienne. Mis en relation par l’exercice scolaire de la correspondance, ils vont pourtant s’affranchir de ce cadre, déployant des trésors d’imagination pour développer une réelle complicité. À travers 12 lettres et cartes postales, 13 fax, 11 e-mails et un coup de téléphone, Émile et Angèle se racontent et s’inventent sur le papier et entre les lignes. Dans une mise en scène mêlant théâtre, animations vidéo et musique live, la Compagnie T’Atrium nous livre le contenu de cette correspondance et de l’amitié qui va naitre entre ces 2 personnages entiers et attachants. En première partie du spectacle vous sera présenté le travail réalisé par un groupe de jeunes dans le cadre du stage théâtre et musique organisé par l’EEA, en collaboration avec la compagnie T’Atrium. Une action qui s’inscrit dans le grand projet d’action culturelle mis en place cette saison sur le territoire renazéen. Mise en scène : Bertrand Fournier Avec : Sandrine Monceau, Denis Monjanel et Bertrand Fournier

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants Renseignements et réservations : 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr

L’histoire d’une amitié épistolaire à 5 500 km de distance

