Émile et Angèle · Cie T’Atrium Le Théâtre, 12 janvier 2022, Laval.

Émile et Angèle · Cie T’Atrium

Le Théâtre, le mercredi 12 janvier 2022 à 18:00

Durant plus d’un an, entre 2000 et 2001, les auteurs Françoise Pillet et Joël Da Silva se sont pris au jeu d’une correspondance fictive, incarnant chacun par les mots deux enfants de onze ans : Angèle à Paris, et Émile, au Québec. De cette relation épistolaire qu’un océan sépare, surgissent mille jeux et une découverte sensible de leurs univers propres. Ce projet d’écriture singulier, Bertrand Fournier s’en empare vingt ans après, en écho à ces temps étranges et suspendus qui nous ont fait éprouver les relations à distance. C’est avant tout l’histoire d’une amitié qui est contée ici, magnifiée par des propositions de mise en scène (image animée, musique…) immersives et poétiques. [Audiodescription]

8€ · 6€

À l’ère des messageries instantanées, que nous disent les liens épistolaires d’une époque pas si lointaine ?

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T18:00:00 2022-01-12T19:00:00