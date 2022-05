Émile Decoeur (1876-1953) ou « le vibrant coloriste » Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Cycle sur la céramique en France au tournant du XXe siècle** par Étienne Tornier, responsable des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Émile Decœur est l’un des plus grands céramistes français de la première moitié du XXe siècle. Dans ses ateliers successifs de la région parisienne, il produit des pièces de forme en grès et en porcelaine, qui rencontrent très vite l’admiration de ses pairs. Il offre une palette infinie de couleurs et de matières, et des formes d’une grande sobriété, inspirées autant de l’antiquité gréco-romaine que de l’art japonais. L’ensemble des vases et coupes de Decœur actuellement présentés au madd-bordeaux provient de la collection d’Atherton Curtis (1863 – 1943), philanthrope américain, qui demeure fidèle au céramiste des années 1910 jusqu’au don de sa collection en 1938.

Conférence à 19h Gratuit – Nombre de places limité Sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

