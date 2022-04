Emile au fil de l’eau – Paroles Paroles Honfleur, 29 juin 2022, Honfleur.

Emile au fil de l’eau – Paroles Paroles Honfleur

2022-06-29 18:00:00 – 2022-06-29

Honfleur Calvados

Emile au fil de l’eau, concert participatif

Émile est un vieil homme solitaire. Il vit seul au bord d’une rivière. Mois après mois, la porte s’ouvre et laisse entrer le spectateur dans son jardin, sa maison… Chaque chanson est une incitation à savourer le temps qui passe. Cette histoire à deux voix prend alors la forme d’un almanach musical inter-âges, elle apprivoise petits et grands à la poésie et invite à mieux ouvrir les yeux, à regarder autour de soi, pas si loin… Mais là, juste à côté. Il y aura du monde dans la barque d’Émile : les enfants des écoles, des familles honfleuraises volontaires. Ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel d’un concert participatif. Quelques répétitions et en avant pour une promenade bucolique, où chacun rejouera son enfance, tapie derrière les petites choses de la nature, de l’atelier, de la cabane au fond du jardin… On en redemande !

Soutien : Drac et Département du Calvados Financement donataires privés Kisskissbankbank

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

Emile au fil de l’eau, concert participatif

Émile est un vieil homme solitaire. Il vit seul au bord d’une rivière. Mois après mois, la porte s’ouvre et laisse entrer le spectateur dans son jardin, sa maison… Chaque chanson est une incitation à…

tetedebois@ymail.com https://leszateliersdelatetedebois.wordpress.com/

Emile au fil de l’eau, concert participatif

Émile est un vieil homme solitaire. Il vit seul au bord d’une rivière. Mois après mois, la porte s’ouvre et laisse entrer le spectateur dans son jardin, sa maison… Chaque chanson est une incitation à savourer le temps qui passe. Cette histoire à deux voix prend alors la forme d’un almanach musical inter-âges, elle apprivoise petits et grands à la poésie et invite à mieux ouvrir les yeux, à regarder autour de soi, pas si loin… Mais là, juste à côté. Il y aura du monde dans la barque d’Émile : les enfants des écoles, des familles honfleuraises volontaires. Ils sont nombreux à avoir répondu à l’appel d’un concert participatif. Quelques répétitions et en avant pour une promenade bucolique, où chacun rejouera son enfance, tapie derrière les petites choses de la nature, de l’atelier, de la cabane au fond du jardin… On en redemande !

Soutien : Drac et Département du Calvados Financement donataires privés Kisskissbankbank

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

festival Paroles Paroles

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-04-25 par