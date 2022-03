Emil und die Detektive / Émile et les Détectives Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Erich Kästner a été incité par l’éditrice Edith Jacobsohn à écrire un roman pour la jeunesse. Avec ce roman, E. Kästner revient à un souvenir d’enfance à Dresde. Le livre, paru à l’automne 1929, connaît un grand succès : il a été vendu à plus de deux millions d’exemplaires en Allemagne et traduit en 59 langues. E. Kästner écrira une suite en 1934 sous le titre Émile et les Trois Jumeaux (titre allemand : Emil und die drei Zwillinge), parue en France en 1949.



Synopsis : Émile Tischbein, garçon de douze ans, est chargé par sa mère d’aller porter une forte somme d’argent à sa grand-mère qui vit à Berlin. Émile prend seul le train. Au cours du trajet, son argent lui est volé. Émile poursuit le voleur, Monsieur Grundeis, à travers Berlin. D’autres enfants lui viennent en aide. Ensemble, ils parviennent enfin à surprendre le voleur et Émile perçoit une récompense, car le voleur avait aussi auparavant cambriolé plusieurs banques.



Organisé par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec le Goethe-Institut de Lille Projection du film "Emil und die Detektive" de Franziska Buch en VOSTFR (en allemand avec sous-titres français), au centre franco-allemand info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/



Synopsis : Émile Tischbein, garçon de douze ans, est chargé par sa mère d’aller porter une forte somme d’argent à sa grand-mère qui vit à Berlin. Émile prend seul le train. Au cours du trajet, son argent lui est volé. Émile poursuit le voleur, Monsieur Grundeis, à travers Berlin. D’autres enfants lui viennent en aide. Ensemble, ils parviennent enfin à surprendre le voleur et Émile perçoit une récompense, car le voleur avait aussi auparavant cambriolé plusieurs banques.



