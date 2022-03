Emil Szittya, le vagabond de l’avant-garde Institut Liszt Centre Culturel Hongrois, 22 avril 2022, .

Emil Szittya, le vagabond de l’avant-garde

du vendredi 22 avril au samedi 25 juin à Institut Liszt Centre Culturel Hongrois

**Vernissage le 21 avril à 19h** **Commissaire de l’exposition : Zoltán Rockenbauer** Emil Szittya (né Adolf Schenk, 1886, Budapest — 1964, Paris) est le personnage le plus mystérieux de l’avant-garde hongroise et internationale. Au début du 20e siècle, à l’occasion de ses vagabondages à travers l’Europe, il fréquente la communauté du Monte Verita (Ascona) qui prône un mode de vie alternatif ainsi que les milieux intellectuels des grandes villes modernes. En 1909, il sert de guide au poète Lajos Kassák qui se rend à Paris à pied. En 1911, il fonde avec Blaise Cendrars la revue Les Hommes Nouveaux. Les deux hommes publient le premier « livre simultané » magnifiquement illustré par Sonia Delaunay, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France. Découvreur de Marc Chagall, Szittya rédige la première monographie consacrée à Chaim Soutine. En 1916, il rejoint les dadaïstes, il est l’un des fondateurs du Cabaret Voltaire à Zurich. Éditeur de la revue avant-garde Mistral, il apporte le financement nécessaire pour lancer A Tett (« L’Acte »), une revue de Kassák. Impliqué dans un scandale d’espionnage en Hongrie, il est contraint de quitter définitivement son pays natal. À partir de 1919, il vit à Vienne, puis à Berlin. En 1927, il s’installe à Paris où il vivra jusqu’à sa mort. Il est l’auteur de centaines d’articles et d’innombrables livres en hongrois, allemand, français et italien. Ses écrits relèvent de plusieurs domaines : sociologie, psychologie, critique d’art. Il a édité de petites monographies dédiées à Albert Marquet, Henri Rousseau, Pablo Picasso et à d’autres artistes. Il s’est aussi fait connaître par des œuvres littéraires, dont 82 rêves pendant la guerre 1939-1945 publiée récemment à Paris dans une nouvelle édition. Son activité artistique est également importante. Même s’il peindra toute sa vie, il ne montrera ses tableaux au public qu’à la fin de son existence. L’exposition actuelle présente, d’une part le parcours de Szittya, d’autre part, une sélection de ses œuvres provenant de legs français et des collections particulières hongroises. **Entrée libre** **Vernissage le 21 avril à 19h !** **Informations :** **[contact@instituthongrois.fr](mailto:contact@instituthongrois.fr)** **| +33 1 43 26 06 44** **Plus d’informations :** [**culture.hu**](https://culture.hu/fr/paris/evenements/emil-szittya-le-vagabond-de-l%E2%80%99avant-garde) Du 14 avril au 14 mai, la Galerie Laurentin (23 quai Voltaire, 75007 Paris) consacre également une exposition à l’artiste, présentant des œuvres essentiellement sur papier.

Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 92 rue Bonaparte Paris



