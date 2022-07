Emigrant | Nadia Fabrizio, 7 octobre 2022, .

10 EUR La Carnia est la partie montagneuse du Frioul, région située au nord de l’Italie, au-dessus de Venise, dans la province de Udine. La première fois que Nadia a vu la terre natale de son père, il n’y avait plus rien, juste une vaste désolation. La terre avait tremblé et son père les emmenait, sa sœur et elle, voir leurs grands-parents pour la première fois depuis leur retour au pays, après une vie d’émigrés en Suisse. Elle sortait tout juste de l’enfance. Ce soir-là, le chœur d’Ovaro, son village, chantait. Tout était fracassé, mais ils étaient debout et ils chantaient.

Fille et petite-fille d’immigrés, Nadia Fabrizio aime se présenter comme une comédienne qui chante, car c’est bien d’histoires dont il s’agit, de courtes fables, de récits chantés, intimes et universels à la fois. Ils témoignent à leur manière d’une émigration, d’un déracinement. Ils portent aussi la parole de ceux et celles, femmes et enfants, qui sont restés au pays. Elle chante avec ce qu’il y a en elle d’inaltérablement attaché à cette vallée, à ces montagnes, et à son «popolo duro».

