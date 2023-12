Stage direction d’orchestre et de chorale EMIG Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Stage direction d’orchestre et de chorale EMIG Montmorillon, 3 février 2024, Montmorillon. Stage direction d’orchestre et de chorale 3 et 4 février 2024 EMIG Ouvert à tous / Tarif : 50 € / Membre EMIG : 40 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:30:00+01:00 Battre la mesure, savoir donner un départ et arrêter l’orchestre ou un groupe d’instruments, indiquer les nuances…

Stage sur un week-end entier EMIG 2 place du vieux marché, montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 16 70 »}, {« type »: « email », « value »: « emig.valdegartempe@gmail.com »}] musique stage Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Code postal 86500 Lieu EMIG Adresse 2 place du vieux marché, montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville EMIG Montmorillon Latitude 46.425432 Longitude 0.86525 latitude longitude 46.425432;0.86525

EMIG Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/