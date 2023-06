Spectacle de l’Ecole de Magie EMIG 2 place du Vieux Marché 86500 MONTMORILLON Montmorillon, 16 juin 2023, Montmorillon.

Ce spectacle clôture la première année d’existence de l’Ecole de Magie au sein de l’EMIG.

Nos élèves ont concocté pour cette soirée exceptionnelle des numéros de magie professionnels, numéros joués sur de grandes scènes nationales ou internationales.

Au programme, des grandes illusions, apparition, lévitation, des expériences de mentalisme et de télépathie, des sketchs humoristiques et magiques, de l’hypnose et grande première la prédiction en direct des 4 premiers numéros du tirage de l’Euromillon.

2023-06-16T20:00:00+02:00 – 2023-06-16T22:00:00+02:00

