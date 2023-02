Club de lecture Emglev Bro an Oriant Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan

Club de lecture Emglev Bro an Oriant, 11 mars 2023, Lorient. Club de lecture Samedi 11 mars, 15h00 Emglev Bro an Oriant

Gratuit

Club de lecture autour du livre Morlenn de Jorj Abherve-Gwegen. handicap moteur mi Emglev Bro an Oriant 12 Rue Colbert Bâtiment C, 2ème étage, 56100 Lorient Calvin Lorient 56100 Morbihan Bretagne Club de lecture autour du livre Morlenn de Jorj Abherve-Gwegen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-03-11T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lorient, Morbihan Autres Lieu Emglev Bro an Oriant Adresse 12 Rue Colbert Bâtiment C, 2ème étage, 56100 Lorient Calvin Ville Lorient lieuville Emglev Bro an Oriant Lorient Departement Morbihan

Emglev Bro an Oriant Lorient Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorient/

Club de lecture Emglev Bro an Oriant 2023-03-11 was last modified: by Club de lecture Emglev Bro an Oriant Emglev Bro an Oriant 11 mars 2023 Emglev Bro an Oriant Lorient lorient

Lorient Morbihan