Farewell Body explore cette sensation de rejet que peut éprouver l’être humain face à une présence androïde qui fait presque illusion. Interprétation: Catol Teixeira et Pierre Piton __ perfect pitch applique le principe de l’auto-tune, logiciel qui permet de chanter juste, à la performance scénique. Spécifiquement, à sa non-maîtrise du ballet classique et du tuba. Mensonges perfectibles. Pièces programmées dans le cadre d’Emergentia – temps fort pour la création chorégraphique émergente réalisé par L’Abri, le TU et le Pavillon ADC – du 9 au 21 novembre 2021. perfect pitch est une coproduction Emergentia Retrouvez le programme complet sur [emergentia.ch](https://emergentia.ch/)

8.- tarif unique

Soirée double placée sous le signe du virtuel, de la semblance humaine et de la vérité robotique. Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève Cité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T20:45:00;2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T19:45:00

