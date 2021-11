EMERGENTIA avec Diana Akbulut (Daya Jones) – “Amour Grenade” Pavillon de la danse contemporain, 16 novembre 2021, Genève.

du mardi 16 novembre au jeudi 18 novembre à Pavillon de la danse contemporain

Amour Grenade, c’est le goût du fruit. C’est aussi la réconciliation des contraires. Il y a Daya et Diana. Daya Jones, le geste chirurgical dans les battles hip-hop. Diana Akbulut, Suissesse d’origine kurde, qui se souvient de la terre de son père, de sa mère, dans un festin de sens et de gestes reconquis. Entre Daya et Diana, il y a la tentative de ne plus séparer les avatars. Ce serait une fausse piste de considérer uniquement cette première création sous l’angle des origines, du féminisme ou du politique. Il s’agit pour cette chorégraphe et danseuse de redonner du corps aux identités qui la traversent. La grenade n’est ni tout à fait un fruit ni seulement une arme. Diana Akbulut a reçu en 2020 le prix de la relève de la Fondation vaudoise pour la Culture. Pièce programmée dans le cadre d’Emergentia – temps fort pour la création chorégraphique émergente réalisé par L’Abri, le TU et le Pavillon ADC – qui a lieu du 9 au 21 novembre 2021. Coproduction Emergentia Programme complet sur [emergentia.ch](https://emergentia.ch/)

8.- tarif uniqe

Première pièce d’une danseuse qui s’est formée dans des battles, qui tutoie toutes les street dances pour gagner en liberté expressive et toucher largement.

Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève Cité



2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T21:15:00;2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T19:45:00;2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:15:00