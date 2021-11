Genève Pavillon de la danse contemporain Genève EMERGENTIA avec Adél Juhász – László Károlyné Pavillon de la danse contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ce que poursuit ici Adél Juhász : happer le public dans des sensations sans repères, troubler les perceptions. László Károlyné travaille d’abord la discoordination de gestes modulant une figure non humaine, peut-être proche des capacités multifonctionnelles d’un poulpe, ensuite la danseuse tournoie longuement, très longuement, pour ouvrir des dimensions inédites, comme d’envoûtement, enfin elle magnifie sa silhouette par multiplication de son image vidéo. Hypnotisme. Hallucination. Des temps et des espaces transmutés par la force d’une danse solo. __ Pièce programmée dans le cadre d’Emergentia – temps fort pour la création chorégraphique émergente réalisé par L’Abri, le TU et le Pavillon ADC – qui a lieu du 9 au 21 novembre 2021. Coproduction Emergentia Retrouvez le programme complet sur [emergentia.ch](https://emergentia.ch/)

