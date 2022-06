Émergences Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Émergences Marseille 8e Arrondissement, 30 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement. Émergences

35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage

2022-06-30 – 2022-07-13

Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône La saison 2021/2022 se termine en beauté au théâtre des Calanques, puisque les arts plastiques envahissent l’espace : conduit par Hugo Roche-Poggi, jeune chef de projet marseillais, cofondateur du réseau de créatifs Pour Que Marseille Vive, directeur du label Supramare Art, ce collectif met en lumière les œuvres de jeunes plasticiens marseillais sur le tremplin qu’offre le théâtre.



Artistes : Pauline d’Angine, Alexandre Bavard, Deniz Bedir, Delphine Dénéraz, Cécile Guettier, Arthur Offmann, Théo Ouaki.

Commissaire d’exposition invitée : Wissam Harizi

Co-commissariat : Marie-Colombe de Mazières

Scénographie : Oscar Heinke

Directeur de Galerie : Hugo Roche Poggi



L’exposition Émergences sera ouverte au public du 30 juin au 13 juillet : venez soutenir les plasticiens et découvrir leurs création !



