Emergence OI Local JB-4,Résidence Dina Margabin,35 route de la Soie,ZAC OI,Terre-Sainte,97410 Saint-Pierre

du lundi 8 mars au lundi 7 mars 2022 à Local JB-4, Résidence Dina Margabin, 35 route de la Soie, ZAC OI, Terre-Sainte, 97410 Saint-Pierre

« Chaque semaine, nous vous accueillons dans le respect des normes sanitaires autour d’un kafé kozé.

Des ateliers avec un programme individualisé pour développer votre autonomie et surfer sur la vague du digital en toute sécurité ». Module 1 : initiation à l’informatique

Découverte de l’outil, vocabulaire, utiliser des applications mobiles, protéger sa santé et son environnement. Module 2 : Initiation à internet

Faire des recherches en ligne, savoir envoyer des emails, connaitre la nétiquette, PIX, protéger vos données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, vérifier les sources d’information, vendre un objet, acheter en ligne… Module 3 : Aides aux démarches administratives

Savoir se connecter aux services en ligne selon ses besoins : CAF, Pôle Emploi, etc. Faire un CV, travailler à distance, consulter un médecin, recherche emploi… Module 4 : Le FABLAB

Imprimante 3D, Brodeuse numérique, initiation au pilotage de drones, E-sport, Photo/Vidéo, Stop Motion, infographie, robotique, dessin 2D, MAO, Cloud…

Sur inscription – Adultes – Gratuit

