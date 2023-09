Emergence Le Local Paris, 25 septembre 2023, Paris.

Le lundi 25 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Soirée de présentation des résidences théâtrales et des ateliers de pratique artistique.

Présentation de la saison 2023 – 2024 et de son programme.

Découvrez les équipes artistiques accueillies au Local et les activités proposées autour de leurs résidences et les ateliers de pratique artistique hebdomadaires !

Le Local 18 rue de l’Orillon 75011 Paris

Contact : +33146361189 reservations@le-local.net https://www.le-local.net/newsletter_septembre_2023.html

Blake Weyland