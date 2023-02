« 3, 2, 1… créez ! » : un atelier méthodologique pour créer son entreprise EMERGENCE – 24 rue du Gouverneur Général Eboué – 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

« 3, 2, 1… créez ! » : un atelier méthodologique pour créer son entreprise Jeudi 2 mars, 09h30 EMERGENCE – 24 rue du Gouverneur Général Eboué – 92130 ISSY LES MOULINEAUX Cet atelier est accessible à toute personne souhaitant créer une entreprise. Objectif Connaître les étapes incontournables, les conditions de réussite et risques d'échec d'un projet de création d'entreprise

Identifier les données de votre environnement économique, juridique et fiscal à maîtriser

Identifier les organismes, les dispositifs de soutien et les aides au financement de la création d’entreprise

Connaître les procédures et les démarches obligatoires pour créer votre entreprise Programme Les facteurs clés du succès de la création d’entreprise

La pertinence commerciale de votre projet de création d’entreprise

La faisabilité financière de votre projet de création d’entreprise

2023-03-02T08:30:00+00:00 – 2023-03-02T11:30:00+00:00

