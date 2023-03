Avant-première : La plus belle pour aller danser Emeraude Cinémas Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Avant-première : La plus belle pour aller danser Emeraude Cinémas, 30 avril 2023, Dinard . Avant-première : La plus belle pour aller danser 2, boulevard Albert 1er Emeraude Cinémas Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er

2023-04-30 17:00:00 – 2023-04-30

Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er

Dinard

Ille-et-Vilaine . Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour l’avant-première du film La plus belle pour aller danser. Dans le cadre du Dinard Comedy Festival SYNOPSIS : Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C’est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : son père ne veut pas qu’elle y aille … et de toute façon, elle n’est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce, s’y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon… un garçon que l’on regarde et qui plait. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique. Réalisé par : Victoria Bedos

Avec :Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Genre : Comédie Réservations :

https://dinard.emeraude-cinemas.fr/#/ +33 2 99 88 17 93 https://www.emeraude-cinemas.fr/ Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Emeraude Cinémas 2, boulevard Albert 1er Dinard

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard /

Avant-première : La plus belle pour aller danser Emeraude Cinémas 2023-04-30 was last modified: by Avant-première : La plus belle pour aller danser Emeraude Cinémas Dinard 30 avril 2023 2 boulevard Albert 1er Emeraude Cinémas Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas Dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine