Evenement : Film « Don Bosco » Emeraude Cinémas Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Evenement : Film « Don Bosco » Emeraude Cinémas Dinan, 27 novembre 2023, Dinan. Dinan,Côtes-d’Armor .

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . .

Emeraude Cinémas Route de Dinard

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-08-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Emeraude Cinémas Adresse Emeraude Cinémas Route de Dinard Ville Dinan Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Emeraude Cinémas Dinan latitude longitude 48.4604221;-2.0478325

Emeraude Cinémas Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/