EMEPS Rock Music all Night Long Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mardi 19 mars 2024.

Rendez-vous au Molotov le 19 mars pour la soirée EMEPS Rock Music all Night Long.

Une expérience musicale au cœur d’une ambiance conviviale. Des groupes composés d’étudiants exprimeront leur passion pour la musique au cours d’une soirée croissante en énergie et riche en styles.



• Serendipity

[Cover Band FR]

Nous sommes une formation de 4 musiciens réinterprétant les morceaux qui vous feront vibrer. Un peu rockeur, un peu emo sur les bords, craquant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur comme le meilleur pâté en croute de votre grand-mère, bref il y en a pour tous les goûts !”



• In The Fog

[Stoner FR]

Un groupe inspiré par les années 70 revisitant de célèbres titres.



D’autres groupes d’étudiant·e·s se produiront ce soir là mais ils n’ont pas de nom / description défini·e·s.

À la fin du concert, Inès, clôturera la soirée par du Djeing. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

