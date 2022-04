Emeline Bernaciac Mont-Dol, 21 août 2022, Mont-Dol.

Le tableau s’appelle Ambivalence. Emeline Bernaciac travaille sur un nouveau projet depuis le début de l’année. C’est le premier tableau de cette série. Elle est très proche de ma marraine qui souffre de la rétinite pigmentaire qui est une maladie génétique caractérisée par la perte progressive de la vue et pour laquelle il n’existe aucun traitement. Son projet est de peindre ce qu’elle voit. Emeline travaille également sur ce projet avec deux autres personnes non voyantes. Au-delà des tableaux, elles souhaitent ensemble sensibiliser aux malvoyances et handicaps visuels.

