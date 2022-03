Emel – Musique du monde Tréguier, 26 mars 2022, Tréguier.

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 21:50:00 Théâtre de l’Arche Place de la République

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier

Originaire de Tunis, elle découvre la musique des chanteurs protestataires arabes, Cheikh Imam et Marcel Khalifé, vers l’âge de vingt ans et découvre en même temps le répertoire de la chanteuse folk américaine Joan Baez.

Lors d’un rassemblement dans le cadre de la révolution tunisienne de 2011, elle chante a cappella Kelmti Horra, dont le titre signifie en arabe « Ma parole est libre ». La vidéo de sa prestation devient virale et est diffusée sur tous les médias.

Cet épisode marquera un tournant dans sa carrière. Dès lors, elle va parcourir le monde, remplissant les salles et laissant son empreinte sur les festivals, c’est pourquoi nous sommes fiers de l’accueillir à Tréguier.

