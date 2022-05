Emel Mathlouthi & ses invitées, 15 juillet 2022, .

Emel Mathlouthi & ses invitées

2022-07-15 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-15 22:30:00 22:30:00

L’égérie de la Révolution de Jasmin tient aujourd’hui une belle place au cœur de la scène d’avant-garde du Maghreb avec cette voix à couper le souffle qui, en 2010, avait déjà fait frissonner le public des Suds. Après quelques détours rock et un confinement à Tunis, elle nous revient avec The Tunis Diaries, la version épurée d’anciens titres. Un voyage intérieur sensible qu’elle partage avec quelques noms de la jeune scène française : AWALI, LAURA CAHEN, LEONIE PERNET & MAUVAIS OEIL…

Pour sa 27e édition, le festival Les Suds, à Arles accueille Emel Mathlouthi & ses invitées.

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/emel-mathlouthi-et-ses-invitees-8413

