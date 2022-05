EMEL MATHLOUTHI + INVITÉES (FESTIVAL RIO LOCO), 15 juin 2022, .

EMEL MATHLOUTHI + INVITÉES (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-15 19:45:00 – 2022-06-15

Souvenez-vous : Emel Mathlouthi a fait résonner “Kelmti Horra” (“Ma parole est libre”), un puissant chant de liberté, de la rue Bourguiba à Tunis en 2011 jusqu’à l’hôtel de la ville d’Oslo pour la remise du Prix Nobel de la Paix 2015. Cette chanson, devenue l’hymne du printemps arabe tunisien, porte en elle toute la foi humaniste de l’artiste. Mais l’art d’Emel Mathlouthi ne se résume pas à ce seul titre. Son univers, sensible et évocateur, se déploir sur des albums empreints de rythmes traditionnels et de sons contemporains – folk, rock, électro -.

Au printemps 2020, confinée dans son Tunis natal, l’artiste se filme sur un toit et chante “Holm”. 2,7 millions de vues plus tard, elle sort The Tunis Diaries : une somptueuse relecture guitare-voix de son répertoire et des reprises saisissantes (Nirvana, Leonard Cohen, David Bowie…).

Emel s’offre un plateau inédit : la multi-instrumentiste Léonie Pernet et son électro pop assaisonnée de sonorités technoïdes et de percussions jouées live; la chanteuse-guitariste Laura Cahen et son indie-pop délicate (“La Jetée”); sans oublier la voix envoûtante d’Awa Ly ou l’époustouflante Sarah, échappée du duo Mauvais Oeil.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Emel Mathlouthi et ses invitées Léonie Pernet, Laura Cahen, Awa Ly et Sarah (Mauvais Oeil) pour un moment suspendu !

