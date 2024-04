Emel Le Plan Ris-Orangis, samedi 18 mai 2024.

Emel Emel au Plan le samedi 18 mai 2024 ! Samedi 18 mai, 20h00 Le Plan Tarifs : Gratuit adhérent – Réduit : 12€ – Plein : 15€

EMEL

Depuis son arrivée sur la scène internationale en 2012 avec son album Kelmti Horra, Emel a toujours proposé une musique qui implique avec intensité ses auditeurs et auditrices. Une musique dont “la parole est libre” (la traduction de “Kelmti Horra” en arabe) et véritable bande-son de révolutions. Avec MRA, Emel a voulu déconstruire pour tout reconstruire, se stimuler, “pour que la musique reste vivante”, confie-t-elle. En résulte un album à la musique puissante, salvatrice et féministe.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

emel pop electro