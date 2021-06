EMEKA OGBOH Friche belle de mai, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marseille.

EMEKA OGBOH

Friche belle de mai, le samedi 3 juillet à 18:00

Emeka Ogboh O3.O7.21 18:00 – 23:00 Friche la Belle de Mai, toit-terrasse Dans le cadre de son projet Stirring the Pot, l’artiste Emeka Ogboh investit le toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai pour un Dj set aux sonorités Afrobeats et Amapiano. // sur inscription uniquement, ouvertes à partir du 1er juillet // Artiste de renommée internationale, Emeka Ogboh s’intéresse aux questions de migrations et aux liens que tissent les femmes et les hommes avec leurs lieux de vie, de mémoire ou de passage. Pour sa première exposition personnelle dans une institution française, l’artiste investit le 4ème étage de la Tour et le Panorama, mais aussi le toit-terrasse où il y développera un projet artistique tout au long de l’été : dîners conviant différent·e·s chef·fe·s africain·e·s, conception d’une bière, Dj Sets et sessions radiophoniques, publication d’un recueil de recettes… de multiples propositions dans le cadre de la Saison Africa2020.

