Les portes ouvertes de l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville EMEAR Maguy Pradal Ramonville-Saint-Agne, 5 juin 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Les portes ouvertes de l’école municipale d’enseignements artistiques de Ramonville 5 – 9 juin EMEAR Maguy Pradal

Ces temps d’échanges et de rencontres avec les équipes pédagogiques et administratives se dérouleront aux jours et heures des cours délivrés par les enseignant·es selon le planning.

N’hésitez pas à vous rendre directement sur place pour découvrir la ou les pratiques artistiques de votre choix.

EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bit.ly/3C38a35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T12:00:00+02:00 – 2023-06-05T22:00:00+02:00

2023-06-09T12:15:00+02:00 – 2023-06-09T21:00:00+02:00