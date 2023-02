EMEA en concert, 28 avril 2023, Montmorillon .

EMEA en concert

16 rue des récollets Montmorillon Vienne

2023-04-28 21:00:00 – 2023-04-28 22:30:00

Montmorillon

Vienne

EMÉA, c’est un voyage, tant une plongée introspective, qu’une évasion musicale qui nous transporte vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique Latine et autres paysages qui ont inspiré une musique plurielle. Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains.

Composé entre le Brésil et la France de 2020, cet air ensoleillé, qui reprend des instruments traditionnels brésiliens comme le Berimbau, le Pandeiro et d’autres, se veut porteur d’un message résolument positif et plein d’espoir. Lorsque toutes les certitudes et perspectives semblent s’ébranler, lorsque l’on se retrouve empêché physiquement de fuir vers l’ailleurs, l’heure est au retour à soi. Créons alors par la pensée le monde idéal auquel chacun aspire.

Un concert tout public qui vous emmène vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique latine, mêlant le chant et des musiques aux sonorités traditionnelles et modernes.

+33 5 49 91 04 88

JC Polien & Rouge poisson

Montmorillon

dernière mise à jour : 2023-01-26 par