EMDTKB | Soirée Jazz Paule Paule Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paule

EMDTKB | Soirée Jazz Paule, 7 mai 2022, Paule. EMDTKB | Soirée Jazz Paule

2022-05-07 – 2022-05-07

Paule Côtes d’Armor Paule Soirée Jazz à la Salle du Lac de Glomel L’EMDTKB disposant de Chanteurs Jazz et l’École de Musique du Pays du Roi Morvan de Musiciens en Big Band, l’union pour un concert en commun a été vite imaginée ! À 20h

Entrée libre, tous publics. Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh. +33 2 96 29 35 98 Soirée Jazz à la Salle du Lac de Glomel L’EMDTKB disposant de Chanteurs Jazz et l’École de Musique du Pays du Roi Morvan de Musiciens en Big Band, l’union pour un concert en commun a été vite imaginée ! À 20h

Entrée libre, tous publics. Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh. Paule

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paule Autres Lieu Paule Adresse Ville Paule lieuville Paule Departement Côtes d'Armor

Paule Paule Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paule/

EMDTKB | Soirée Jazz Paule 2022-05-07 was last modified: by EMDTKB | Soirée Jazz Paule Paule 7 mai 2022 Côtes-d’Armor Paule

Paule Côtes d'Armor