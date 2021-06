Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen EMDTKB | Heure Musicale Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

EMDTKB | Heure Musicale Rostrenen, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Rostrenen. EMDTKB | Heure Musicale 2021-07-01 18:30:00 – 2021-07-01 Rue abbé Gibert EMDTKB

Rostrenen Côtes d’Armor Heure musicale des élèves de fin de cycle.

A 18h30 à la salle d’orchestre de l’EMDTKB. Heure musicale des élèves de fin de cycle.

A 18h30 à la salle d’orchestre de l’EMDTKB. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Étiquettes évènement : Autres Lieu Rostrenen Adresse Rue abbé Gibert EMDTKB Ville Rostrenen