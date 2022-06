EMDTKB | Création théâtrale Neveztren Rostrenen, 11 juin 2022, Rostrenen.

EMDTKB | Création théâtrale Neveztren Salle Enclos de l’Éphémère Médiathèque de Rostrenen Rostrenen

2022-06-11 – 2022-06-11 Salle Enclos de l’Éphémère Médiathèque de Rostrenen

Rostrenen 22110

Neveztren est né dans le cadre d’un atelier de théâtre pour adolescents animé par Charlotte Petitat, comédienne.

L’écriture de Neveztren s’est concoctée en collaboration avec l’auteur dramatique Ronan Mancec. Elle s’inspire, comme point de départ, du roman Sa majesté des mouches de William Golding et de la situation des jeunes (du groupe théâtre), dans leur bourg et leur quotidien, liée à l’épidémie du covid19. Elle se fabrique petit à petit avec l’imaginaire de chacun et devient ce qui pourrait ressembler à une « satire futuriste post-apocalyptique ».

Une monture alliant cinéma, théâtre et musique s’invente avec les jeunes. En automne 2021, un stage de cinéma, avec le vidéaste Maxime Moriceau, leur est proposé. Les ateliers théâtre deviennent des espaces de répétition, et une complicité est tissée avec le professeur de musique de l’EMDTKB Constant Le Barh pour la création musicale, associant au projet des élèves de musique et leurs professeurs.

à la Médiathèque de Rostrenen, Salle Enclos de l’Éphémère

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

Neveztren est né dans le cadre d’un atelier de théâtre pour adolescents animé par Charlotte Petitat, comédienne.

L’écriture de Neveztren s’est concoctée en collaboration avec l’auteur dramatique Ronan Mancec. Elle s’inspire, comme point de départ, du roman Sa majesté des mouches de William Golding et de la situation des jeunes (du groupe théâtre), dans leur bourg et leur quotidien, liée à l’épidémie du covid19. Elle se fabrique petit à petit avec l’imaginaire de chacun et devient ce qui pourrait ressembler à une « satire futuriste post-apocalyptique ».

Une monture alliant cinéma, théâtre et musique s’invente avec les jeunes. En automne 2021, un stage de cinéma, avec le vidéaste Maxime Moriceau, leur est proposé. Les ateliers théâtre deviennent des espaces de répétition, et une complicité est tissée avec le professeur de musique de l’EMDTKB Constant Le Barh pour la création musicale, associant au projet des élèves de musique et leurs professeurs.

à la Médiathèque de Rostrenen, Salle Enclos de l’Éphémère

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

Salle Enclos de l’Éphémère Médiathèque de Rostrenen Rostrenen

dernière mise à jour : 2022-05-25 par