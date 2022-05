EMDTKB | Concert Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: 22110

Rostrenen 22110 Concert : Quat’ et Trois Sept, les aventures d’un raton-laveur Le Chœur de chambre Mélisme(s) dirigé par Gildas PUNGIER, en relais avec Mathias GUIRRIEC, Musicien Intervenant en milieu scolaire du territoire, est intervenu auprès des classes de primaire de Mellionnec et Glomel tout au long de l’année.

