2022-06-22 – 2022-06-22 Les 100 enfants du nouvel orchestre Démos Kreiz Breizh #2 se réunissent sous la direction de leur chef d’orchestre, Aurélien Azan Zielinski, pour leur concert de fin de première année.

Au programme :

La Marche Royale du Lion (extrait du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns), Shosholoza (chant traditionnel d’Afrique du Sud) et du Gumboots (danse d’Afrique du Sud qui se danse avec des bottes en caoutchouc). L’orchestre Démos Kreiz Breizh #2 est composé des enfants des groupes Démos de Saint-Nicolas-du-Pélem, de Gouarec (école Saint-Georges et école publique), Glomel (Centre de Loisirs de la CCKB), Maël-Carhaix, Bon-Repos-sur-Blavet (école publique), Plouguernével (école publique) et Rostrenen. Deux séances à 18h et 19h30

à la Salle des Fêtes de Rostrenen Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh demos.cckb@emdtkb.org +33 2 96 29 35 98

