Surprise parti Samedi 27 janvier 2024, 19h00 EMC – Espace Marcel Carné Invitations sur demande

Jour d’élection en Islande. À la surprise générale, Jon Gnarr, humoriste et musicien punk, est élu maire de la capitale Reykjavik. Son parti politique nommé « Le Meilleur Parti » et étiqueté « anarcho-surréaliste », se trouve propulsé à la tête de la plus grande municipalité du pays.

Inspirée de faits réels, cette comédie politique retrace l’histoire d’une campagne électorale initialement conçue comme un canular. Sur fond de crise économique, on y suit une bande d’artistes anarchistes qui parvient à infiltrer les sphères du pouvoir.

Surprise Parti joue avec les règles rhétoriques du débat politique et les codes du stand-up. Dans un rythme festif et survolté rappelant l’univers punk du principal protagoniste, six comédien.ne.s virevoltent d’un rôle à l’autre, servant tour à tour chacun des 21 personnages qui peuplent cette campagne surréaliste.

On se croise, on s’allie, on se trahit dans cette saga qui nous tient en haleine à coups de sondages, de boires et de déboires jusqu’à l’accession au fauteuil tant convoité.

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge

