Réveillon de la St Sylvestre EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) Réveillon de la St Sylvestre EMC de Chartrettes, Chartrettes (77), 31 décembre 2023, . Réveillon de la St Sylvestre Dimanche 31 décembre, 19h00 EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) A venir L’Amuse Danse organise son annuel Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre 2023 de 19h à 03h du matin Tarif en cours de préparation Réservation obligatoire auprès de: Mr Hechevin Vincent 10 bis rue des Roseaux 77310 pringy mail: vincent.hechevin@gmail.com Tel: 0650285214 source : événement Réveillon de la St Sylvestre publié sur AgendaTrad EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) 43, Rue Georges Clemenceau

