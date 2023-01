Bal des 10h de folk EMC de Chartrettes, Chartrettes (77)

Bal des 10h de folk EMC de Chartrettes, Chartrettes (77), 27 mai 2023, . Bal des 10h de folk Samedi 27 mai, 15h00 EMC de Chartrettes, Chartrettes (77)

A venir

avec Christian Pacher, Clica Dròna, Duo VTT, Eléctrons libres, Iniskord, Musiciens de l’Amuse Danse et Trio Loubelya EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) 43, Rue Georges Clemenceau EMC de Chartrettes, 77590 Chartrettes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40721 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’Amuse Danse organise ses 10h de Folk avec les groupes suivant: Les Musiciens de l’Amuse Danse, le Duo VTT, Electrons Libre, Iniskord, Christian Pacher, Clica Drona et le Trio Loubelya de 15h à 01h du matin. source : événement Bal des 10h de folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T15:00:00+02:00

2023-05-28T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) Adresse 43, Rue Georges Clemenceau EMC de Chartrettes, 77590 Chartrettes, France Age maximum 110 lieuville EMC de Chartrettes, Chartrettes (77)

EMC de Chartrettes, Chartrettes (77) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//