Maison Pour Tous St julien les Martigues, le samedi 14 mai à 14:00

### PRÉSENTATION Après deux ans de suspension en raison de la crise sanitaire, les « Durs à cuivre » peuvent enfin proposer de se retrouver dans une ambiance conviviale, pour un après-midi de promenade musicale dans les collines de Saint-Julien. Une découverte d’un des terroirs martégaux sous un angle artistique ! Rafraîchissements offerts à mi-parcours. Apéro en fanfare offert à l’arrivée. _En raison des risques d’incendie, les fumeurs devront faire abstinence. Par respect pour la faune sauvage et libre, nos amis les chiens ne sont pas les bienvenus. Chemins caillouteux, chaussez vous bien !_ ### INFORMATIONS PRATIQUES * Départ de la randonnée musicale : parking de la Maison pour Tous de Saint-Julien Les Martigues * Contact : 06 51 13 42 28

Gratuit

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T19:00:00

