Embruns festival nature Marseille 8e Arrondissement, 15 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Embruns festival nature Marseille 8e Arrondissement

2022-05-15 09:50:00 09:50:00 – 2022-05-15

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tous les événements sont gratuits mais certains nécessitent une inscription.



Violon et piano les pieds dans l’eau

A 9h50, 10h50, 13h50, 14h50

Deux talents du Conservatoire de Musique de Marseille interprèteront au bord de l’eau des pièces courtes de Bach, Mendelssohn, Prokovev et Beethoven.



Village et animations de 10h à 18h

Venez rencontrer les agents du Parc et leurs partenaires au Village des solutions et de l’Engagement, installé au cap Croisette. Animations, expositions, jeux, ateliers créatifs et écoutes de podcasts sont au programme.



J’ai vu Louisa, spectacle de marionnettes à 11h et 15h

Là-bas sur la colline, face à la mer, il y a cette drôle de dame qu’on appelle Louisa…Qui est-elle? Que fait-elle ici? Et si vous veniez à sa rencontre?



Le surgissement du Centaure à 17h

L’apparition d’un centaure, accompagné de danseurs et des musiciens Virgile Abela (guitare post rock romantique) et Anwar Kan (musique traditionnelle du Rajasthan) viendra clore en beauté Embruns.



Si l’astragale m’était contée, à 10h30, 14h et à 16h

La Nature se raconte pour mieux se révéler avec l’histoire d’une graine qui cherche à s’installer, prendre racine et prospérer. ..mais ce parcours est semé d’embûches.



Rando palmée, découverte des petits fonds

A 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 durée 1 heure

Encadré par un biologiste marin, vous metrez la tête sous l’eau pour découvrir les habitats des petits fonds. Prévoir le maillot de bain et une serviette.



Sortie en kayak autour de l’île Maire

A 10h, 13h, 16h durée 2h30

Embarquez dans un kayak avec un guide et partez à la conquête de la passe des Croisettes, exceptionnellement fermée à la circulation des bateaux pour découvrir les lieux en toute sérénité.



Randos pédestres

Sous le regard du sémaphore départ 10h, retour à 12h30

Les plantes du littoral départ à 10h et à 14h, durée 2h30

Le karst des calanques, départ à 10h retour à 14h

Rando contée autour de Marseilleveyre, départ à 10h retour à 14h

Voyage dans le temps, départ à 10h retour à 16h30

Venez fêter les 10 ans d’existence du Parc national des Calanques avec des balades contées, sorties en kayak, spectacles de marionnettes, musique, ateliers créatifs et jeux pour tous!

Marseille 8e Arrondissement

