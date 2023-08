Grand Trail de Serre-Ponçon Embrun, 15 septembre 2023, Embrun.

Embrun,Hautes-Alpes

Le Grand Trail de Serre-Ponçon : c’est avant tout la volonté de renouer avec les racines de la discipline du Trail..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Grand Trail de Serre-Ponçon : it is above all the will to renew with the roots of the Trail discipline.

El Gran Trail de Serre-Ponçon es, ante todo, una vuelta a las raíces de la disciplina del Trail.

Der Grand Trail de Serre-Ponçon: Das ist vor allem der Wille, an die Wurzeln der Disziplin Trail anzuknüpfen.

