Marché des producteurs Place E.Barthelon, 1 janvier 2023, Embrun.

Embrun Commerces et la ville d’Embrun organisent un nouveau marché de producteurs locaux..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Place E.Barthelon

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Embrun Commerces and the town of Embrun are organising a new local producers’ market.

Embrun Commerces y la ciudad de Embrun organizan un nuevo mercado de productores locales.

Embrun Commerces und die Stadt Embrun organisieren einen neuen Markt mit lokalen Erzeugern.

Mise à jour le 2021-06-02 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon